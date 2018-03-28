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    Из Баку в Уфу откроется авиарейс

    Ведутся переговоры об открытии авиарейсов из нескольких арабских стран в Азербайджан

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В ближайшее время ожидается открытие авиарейса из Баку в Уфу (Башкортостан, Россия).

    Об этом сообщил Report председатель правления Азербайджанской ассоциации туризма (AzTA) Нахид Багиров.

    По его словам, сейчас ведутся переговоры по вопросу организации авиарейсов.

    Нахид Багиров также добавил, что параллельно проводятся переговоры об открытии авиарейсов из нескольких арабских стран в Азербайджан.

    "Прямые авиасообщения откроются ближе к лету", - сказал он.

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