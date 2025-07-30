Итоги аудита: почти миллион манатов потрачен незаконно на уборку заповедников

Итоги аудита: почти миллион манатов потрачен незаконно на уборку заповедников

Счетная палата Азербайджана выявила финансовые нарушения в системе управления заповедниками по итогам аудита в Государственном агентстве по туризму.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет ведомства, проверка, охватившая период с 2021 по 2024 годы, была направлена на комплексную оценку соответствия расходования государственных средств действующему законодательству.

Аудиторы обнаружили серьезные нарушения в финансировании хозяйственных работ в четырех заповедниках, находящихся под управлением Центра управления заповедниками.

Согласно действующим нормативным актам, такие регулярные работы как сбор мусора, уборка опавшей листвы, транспортировка отходов, санитарная очистка территорий, а также посадка и обрезка деревьев должны были финансироваться из собственных средств этих природоохранных учреждений. Однако, вопреки установленному порядку, эти расходы были переложены на бюджет Госагентства.

В результате за исследуемый трехлетний период на эти цели было неправомерно израсходовано в общей сложности 835,5 тысяч манатов бюджетных средств.

Счетная палата однозначно квалифицировала выявленные факты как нецелевое использование бюджетных средств.