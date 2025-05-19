Итальянские эксперты ознакомились с традициями виноделия в Азербайджане

Делегация итальянских экспертов посетила винодельческие хозяйства в Исмаиллы, Габале, Агсу и Шамахы.
Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму (ГАТ).
Гости ознакомились с условиями и традиционными методами выращивания винограда и виноделия в Азербайджане.
В рамках визита состоялась встреча с участием представителей международного движения Slow Wine, азербайджанских виноделов и экспертов отрасли.
"Обсуждались перспективы продвижения местных вин и традиций виноградарства на международных платформах, а также развитие энотуризма — винного туризма", - подчеркивает ГАТ.