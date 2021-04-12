О нас
Report Georgia
Аудио новости

Италия снова может открыться для туристов уже 2 июня

Италия снова может открыться для туристов уже 2 июня До 30 апреля в Италии действуют ограничения на выезд граждан за границу
Туризм
12 апреля 2021 г. 17:55
Италия снова может открыться для туристов уже 2 июня

Власти Италии определились с датой открытия туристического сезона и основными условиями въезда иностранных путешественников.

Как передает report, об этом сообщает RT со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Министр туризма Италии Массимо Гаравалья заявил, что туристическая деятельность в Италии может возобновиться в памятную для страны дату — День Республики, который отмечается 2 июня.

Гаравалья рассказал, что к базовым условиям приёма иностранных туристов относятся:

- прохождение полной вакцинации от коронавируса и наличие соответствующих сертификатов;

- предъявление отрицательного результата теста на COVID-19.

"В конце апреля мы приступаем к вакцинации населения Капри, Искьи и Прочиды, а также побережья Сорренто. Об иммунизации также просят крупные острова, в том числе Сицилия и Сардиния", — отметил министр.

Напомним, что до 30 апреля в Италии действуют ограничения на выезд граждан за границу. Прибывающих из стран Евросоюза ожидает пятидневный карантин и ПЦР-тестирование на коронавирус, туристам из большинства стран за пределами ЕС нужно будет соблюсти 15-дневную изоляцию и сдать анализ на COVID-19.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
12 апреля 2021 г. 17:09
Верховный главнокомандующий ВС Азербайджана в Парке военных трофеев
ФотоВерховный главнокомандующий ВС Азербайджана в Парке военных трофеев
12 апреля 2021 г. 15:18
Проспект Нобеля в Баку переименован
Проспект Нобеля в Баку переименован
12 апреля 2021 г. 14:50
В Парке военных трофеев собраны около 150 единиц тяжелой техники и танков противника
В Парке военных трофеев собраны около 150 единиц тяжелой техники и танков противника
12 апреля 2021 г. 14:47
Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку
12 апреля 2021 г. 12:18
Асаджон Ходжаев: Особенно ужасна трагедия, когда пострадали дети
Асаджон Ходжаев: Особенно ужасна трагедия, когда пострадали дети
11 апреля 2021 г. 17:15
Представитель МИД Венгрии: Мы всегда поддерживали территориальную целостность Азербайджана
Представитель МИД Венгрии: Мы всегда поддерживали территориальную целостность Азербайджана
11 апреля 2021 г. 16:39
Делегация Тюркского совета прибыла в Гянджу  
ФотоДелегация Тюркского совета прибыла в Гянджу  
11 апреля 2021 г. 15:48
Узбекистан безвозмездно восстановит школу в Карабахе
Узбекистан безвозмездно восстановит школу в Карабахе
11 апреля 2021 г. 15:00
Фахреттин Алтун призвал ЮНЕСКО увидеть вандализм армян в Агдаме
ВидеоФахреттин Алтун призвал ЮНЕСКО увидеть вандализм армян в Агдаме
11 апреля 2021 г. 14:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi