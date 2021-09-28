Италия открывает туристические коридоры со странами и территориями за пределами ЕС

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал указ о создании на экспериментальной основе и с определенными протоколами безопасности туристических коридоров с рядом стран и территорий за пределами ЕС.
Как передает Report, об этом сообщило агентство
Речь идет о Мальдивах, Маврикии, Сейшельских островах, Доминиканской Республике, Египте (только города Шарм-аль-Шейх и Марса-Алам) и Арубе.
Туристический въезд в Италию возможен из государств ЕС, а также Великобритании, США, Японии и Канады по ковид-сертификату.