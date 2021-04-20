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Италия готовится к открытию границ для туристов

Италия готовится к открытию границ для туристов Ранее итальянские министры подтвердили планы начать со 2 июня пускать иностранных туристов при ряде условий
Туризм
20 апреля 2021 г. 13:48
Италия готовится к открытию границ для туристов

Италия нынешним летом планирует восстановить прерванный из-за пандемии коронавируса прием туристов из-за рубежа.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам в Томске посол Италии в России Паскуале Терраччано.

"Я подтверждаю, что такая возможность уже принимается во внимание. Я считаю, что это наверняка произойдет этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня, но, несомненно, этим летом туристический поток все-таки будет возобновлен", — сказал Терраччано.

Ранее итальянские министры подтвердили планы начать со 2 июня пускать иностранных туристов при ряде условий. Первое — путешественники должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или быть полностью вакцинированы и иметь сертификат. Второе условие — местные жители к этому времени должны быть привиты.

В начале апреля министр туризма Италии Марко Гаравалья говорил, что, как он надеется, бронирование поездок из России станет доступным уже с лета.

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