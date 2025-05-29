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Исполнительный директор: Центр отдыха "Лачын" - один из важнейших туристических проектов

Исполнительный директор: Центр отдыха "Лачын" - один из важнейших туристических проектов Исполнительный директор: Центр отдыха "Лачын" - один из важнейших туристических проектов
Туризм
29 мая 2025 г. 11:14
Исполнительный директор: Центр отдыха Лачын - один из важнейших туристических проектов

Центр отдыха "Лачын" является одним из важнейших проектов для развития туризма в регионе.

Об этом корреспонденту Report в Лачыне заявил исполнительный директор центра Морис Кяримов.

По его словам, общая площадь центра отдыха составляет 11,2 га, а площадь построенного здесь комплекса - 42 тыс. кв.м.

Кяримов отметил, что на территории центра построены гостиничный корпус на 120 номеров различных категорий и 8 коттеджей. "Гостиница и коттеджи в целом рассчитаны на 324 человека. Оба объекта построены с учетом современных требований для качественного обеспечения отдыха гостей", - сказал он.

Исполнительный директор добавил, что на территории имеются различные развлекательные площадки, включая караоке, бильярд, игровые зоны виртуальной реальности и детский развлекательный центр, а также футбольная и баскетбольная площадки, проложены вело- и беговые дорожки.

Он подчеркнул, что из 174 человек, которые будут работать в центре, 122 являются жителями Лачынского, Кяльбаджарского и других освобожденных районов.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİcraçı direktor: "Laçın" İstirahət Mərkəzi regionda turizmin inkişafı üçün ən mühüm layihələrdən biridir

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