Испанию с 7 июня смогут посетить туристы, вакцинированные от COVID-19

Иностранные туристы, привитые от нового коронавируса препаратами, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), смогут посещать Испанию с 7 июня. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил cегодня председатель правительства Испании Педро Санчес.
"С 7 июня туристы из всех стран, с которыми нет полной свободы передвижения, среди которых находится такая важная страна для нашего туристического сектора, как США, будут иметь возможность въезжать в Испанию, если у них есть сертификат о прохождении полной вакцинации [препаратами], одобренными EMA или ВОЗ", - сказал премьер.
Санчес выразил уверенность в том, что европейские сертификаты вакцинации "позволят, чтобы [предстоящее] лето было намного лучше [для туротрасли], чем 2020 года".