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Испанию с 7 июня смогут посетить туристы, вакцинированные от COVID-19

Испанию с 7 июня смогут посетить туристы, вакцинированные от COVID-19 Председатель правительства Испании Педро Санчес выразил уверенность в том, чтобы предстоящее лето было намного лучше для туротрасли, чем лето 2020 года
Туризм
21 мая 2021 г. 15:22
Испанию с 7 июня смогут посетить туристы, вакцинированные от COVID-19

Иностранные туристы, привитые от нового коронавируса препаратами, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), смогут посещать Испанию с 7 июня. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил cегодня председатель правительства Испании Педро Санчес.

"С 7 июня туристы из всех стран, с которыми нет полной свободы передвижения, среди которых находится такая важная страна для нашего туристического сектора, как США, будут иметь возможность въезжать в Испанию, если у них есть сертификат о прохождении полной вакцинации [препаратами], одобренными EMA или ВОЗ", - сказал премьер.

Санчес выразил уверенность в том, что европейские сертификаты вакцинации "позволят, чтобы [предстоящее] лето было намного лучше [для туротрасли], чем 2020 года".

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Версия на английском языке Tourists vaccinated against COVID to visit Spain from June 7

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