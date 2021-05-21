Испанию с 7 июня смогут посетить туристы, вакцинированные от COVID-19

Председатель правительства Испании Педро Санчес выразил уверенность в том, чтобы предстоящее лето было намного лучше для туротрасли, чем лето 2020 года

Иностранные туристы, привитые от нового коронавируса препаратами, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), смогут посещать Испанию с 7 июня. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил cегодня председатель правительства Испании Педро Санчес.

"С 7 июня туристы из всех стран, с которыми нет полной свободы передвижения, среди которых находится такая важная страна для нашего туристического сектора, как США, будут иметь возможность въезжать в Испанию, если у них есть сертификат о прохождении полной вакцинации [препаратами], одобренными EMA или ВОЗ", - сказал премьер.

Санчес выразил уверенность в том, что европейские сертификаты вакцинации "позволят, чтобы [предстоящее] лето было намного лучше [для туротрасли], чем 2020 года".