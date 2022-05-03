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Испания продлила ограничения на въезд в страну из-за COVID-19

Испания продлила ограничения на въезд в страну из-за COVID-19 Испания продлила до 15 мая действующие ковидные ограничения на въезд для граждан ЕС и третьих стран, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Туризм
3 мая 2022 г. 17:20
Испания продлила ограничения на въезд в страну из-за COVID-19

Испания продлила до 15 мая действующие ковидные ограничения на въезд для граждан ЕС и третьих стран, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Туристы могут въехать в страну только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 препаратом, одобренным ЕМА или ВОЗ. Прививка должна быть сделана не более 270 дней назад. Также можно предъявить справку о выздоровлении от коронавируса.

Несмотря на действующие ограничения по въезду из-за границы, в Испании недавно пошли на некоторые послабления внутри страны. В частности, с 20 апреля не обязательно носить маску в закрытых общественных местах и на улице. Однако она все еще требуется в медицинских учреждениях, аптеках, общественном транспорте.

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