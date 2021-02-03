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Испания поставила антирекорд по числу туристов за последние 50 лет

Испания поставила антирекорд по числу туристов за последние 50 лет В последний раз менее 20 миллионов иностранцев приезжали в 1969 году
Туризм
3 февраля 2021 г. 19:16
Испания поставила антирекорд по числу туристов за последние 50 лет

Туристический поток в Испанию в прошлом году из-за пандемии и последовавших ограничений сократился на 77,3 процента по сравнению с показателями 2019-ого.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из данных Национального института статистики (INE).

В 2020 году страна приняла 18,9 миллиона зарубежных гостей. В последний раз менее 20 миллионов иностранцев приезжали в 1969 году, сообщает агентство Europa Press.

Чаще всего Испанию в прошлом году посещали французы (3,9 миллиона), британцы (3,2 миллиона) и немцы (2,4 миллиона), главными направлениями были Канары, Каталония и Валенсия. Были и россияне — 155 тысяч.

Расходы заграничных туристов в 2020 году в королевстве составили 19,7 миллиарда евро, тогда как в предыдущем – 91,9 миллиарда.

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