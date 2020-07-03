Испания откроет границы с 12 странами, которые рекомендовал ЕС

Испания открыла закрывавшиеся из-за пандемии границы со странами Шенгенской зоны 21 июня, с Португалией - 1 июля.

Правительство Испании начинает 4 июля постепенное открытие границ со странами, которые не входят в состав Евросоюза и фигурируют в первом списке рекомендуемых Советом ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе МВД королевства.

"В случае Китая, Марокко и Алжира открытие границ зависит от того, поведут ли себя эти страны по принципу взаимности и откроют ли вновь свои границы для жителей Испании", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что с субботы Испанию смогут посещать "жители Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая".

Испания открыла закрывавшиеся из-за пандемии границы со странами Шенгенской зоны 21 июня, с Португалией - 1 июля.

С начала распространения коронавирусной инфекции в Испании было выявлено более 250 тыс. случаев заражения, свыше 28,3 тыс. пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня.