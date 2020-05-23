Испания назвала сроки начала приема иностранных туристов

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Испания откроется для иностранного туризма в июле.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер страны Педро Санчес.

"Начиная с июля возобновится въезд иностранных туристов в Испанию на условиях безопасности. Иностранные туристы уже могут планировать свои каникулы в нашей стране", - заявил Санчес на пресс-конференции в Мадриде.

По его словам, "Испании необходим туризм, а для туризма необходима безопасность". "Безопасность происхождения (туризма) и безопасность направления. Поэтому мы будем гарантировать, чтобы туристы не подвергались никакому риску, и чтобы они также не привозили риск в нашу страну", - добавил он.Власти Испании в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина по коронавирусу, который состоит из четырех стадий. Каждую неделю министерство здравоохранения рассматривает возможность перехода определенных территорий на более продвинутые стадии так называемой "деэскалации", исходя из эпидемиологической ситуации и готовности медицинских служб к ухудшению обстановки.Как заявлял ранее премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если эпидемиологическая ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.В прошлом году Испания приняламиллиона иностранных туристов.