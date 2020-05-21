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Испания может создать "коридоры безопасности" для иностранных туристов

Испания может создать "коридоры безопасности" для иностранных туристов

Власти Испании рассматривают возможность создания "коридоров безопасности" для иностранных туристов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера. 

"Мы думаем о коридорах безопасности. Потому что в рамках такой системы люди смогут приезжать из зон, где уровень заражения в последнюю неделю или две был ниже трети процента", — сказала она в интервью Financial Times.— Мы бы знали, что статистически вероятность человека заразиться в месте назначения была бы примерно такой же, как и в отправном пункте".Ранее министр транспорта страны Хосе Луис Абалос сообщил, что Испания может начать принимать иностранных туристов в конце июня, когда и сами испанцы смогут свободно передвигаться по своей стране.

В настоящее время там введены строгие ограничения на приезд иностранцев. Могут въезжать лишь те, у кого форс-мажорные обстоятельства, а также дипломаты и работники приграничных районов. При этом действует двухнедельный карантин для всех, кто прибывает из-за границы.Но в пятницу глава испанского МИД Аранча Гонсалес Лайя заявила, что власти осознают значимость туризма для экономики страны и стремятся как можно скорее начать принимать гостей, взяв под контроль распространение коронавируса.По данным на 20 мая в Испании выявлено 232 555 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За сутки число жертв составило 95 человек, всего скончались 27 888 человек. Власти страны в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живет примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. С 18 мая на первую стадию перешли еще ряд регионов.
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