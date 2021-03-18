Исландия разрешит въезд для прошедших вакцинацию от коронавируса туристов

С 18 марта разрешение будет распространяться на страны, находящиеся за пределами Шенгенской зоны, включая Великобританию и США

Власти Исландии с четверга, 18 марта, открывают въезд в страну для туристов, которые прошли вакцинацию от коронавируса COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, соответствующее решение приняло правительство страны.

"Правительство Исландии объявляет, что всем прошедшим вакцинацию против COVID-19 разрешено посещать страну без соблюдения пограничных мер, таких как тестирование и карантин", – сказано в сообщении.

С 18 марта разрешение будет распространяться на страны, находящиеся за пределами Шенгенской зоны, включая Великобританию и США.

Новые правила распространяются на все сертификаты вакцинации, выданные в соответствии с правилами ВОЗ.