Исландия разрешит въезд для прошедших вакцинацию от коронавируса туристов

Власти Исландии с четверга, 18 марта, открывают въезд в страну для туристов, которые прошли вакцинацию от коронавируса COVID-19.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, соответствующее
"Правительство Исландии объявляет, что всем прошедшим вакцинацию против COVID-19 разрешено посещать страну без соблюдения пограничных мер, таких как тестирование и карантин", – сказано в сообщении.
С 18 марта разрешение будет распространяться на страны, находящиеся за пределами Шенгенской зоны, включая Великобританию и США.
Новые правила распространяются на все сертификаты вакцинации, выданные в соответствии с правилами ВОЗ.