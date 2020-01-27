Иран предложил ввести безвизовый режим для стран ОЭС

Министр туризма Ирана Али Асгар Мунесан призвал Организацию экономического сотрудничества (ОЭС) рассмотреть вопрос предоставления безвизовых поездок государствам-членам.

Как сообщает Report со ссылкой на Tehran Times, об этом он заявил на встрече с послом Таджикистана в Тегеране Низамеддином Захеди.

"Я предлагаю членам ОЭС проводить единую визовую политику, потому что между нашими странами существуют много культурных общностей, которые сближают нас", - сказал А.Мунесан, добавив, что отмена взаимных виз облегчит условия для туристов стран ОЭС.

По его словам, первым шагом в этом направлении могла быть стать отмена виз для групповых путешественников.

Стороны договорились вынести данный вопрос на обсуждение на предстоящем саммит ОЭС.

Напомним, что в апреле 2018 года во время Совета МИД стран ОЭС в Таджикистане действующее председательство в организации было передано Ирану на три года.

Напомним, что ОЭС была основана в 1985 году Ираном, Турцией и Пакистаном, а затем к ней присоединились семь новых членов – Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Главной целью создания организация – устойчивое экономическое развитие стран-членов и региона в целом.