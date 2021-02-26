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Иран предлагает создать совместный с Азербайджаном комитет по туризму

Иран предлагает создать совместный с Азербайджаном комитет по туризму Иран рассматривает создание совместного с Азербайджаном комитета по туризму
Туризм
26 февраля 2021 г. 15:40
Иран предлагает создать совместный с Азербайджаном комитет по туризму

Иран рассматривает создание совместного с Азербайджаном комитета по туризму.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра по культурному наследию Ирана Вели Теймури.

По его словам, вопрос о создании совместного комитета по туризму стоит на повестке дня: "Иранская провинция Восточный Азербайджан обладает различными возможностями с точки зрения туристической индустрии", - сказал он, отметив, что сюда могут приехать туристы из Турции и Азербайджана.

В.Теймури отметил, что принято решение о проведении первой встречи в столице Восточного Азербайджана - Тебризе.

Он отметил, что Иран планирует развивать новый туристический маршрут на западе и северо-западе страны, и Восточный Азербайджан является ключевым пунктом этого стратегического плана.

Напомним, что в 2020 году Азербайджан посетили 795,7 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 155 стран мира, что в 4 раза меньше, чем в 2019 году. В 2020 году посетители из Ирана составили 9,1% приезжающих в нашу страну.

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Версия на английском языке Iran proposes to establish a joint tourism committee with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İran Azərbaycanla birgə turizm komitəsinin yaradılmasını təklif edir

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