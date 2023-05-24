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"ИрАэро" будет совершать полеты в Азербайджан

"ИрАэро" будет совершать полеты в Азербайджан Росавиация выдала допуски иркутской авиакомпании "ИрАэро" на выполнение полетов в Азербайджан.
Туризм
24 мая 2023 г. 15:16
ИрАэро будет совершать полеты в Азербайджан

Росавиация выдала допуски иркутской авиакомпании "ИрАэро" на выполнение полетов в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, это следует из документов, опубликованных на сайте ведомства.

Перевозчику одобрили перелеты в Баку: по два раза в неделю - из Краснодара и Ростова-на-Дону, а также по четыре раза в неделю - из Сочи.

Авиакомпания "ИрАэро" - российская авиакомпания, базируется в международном аэропорту Иркутска. В парке компании есть самолеты Airbus A319, Superjet 100, Bombardier CRJ-200LR, а также семь пассажирских самолетов Антонова.

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