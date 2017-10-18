Инструктор Эльшан Бахтияров: В Шамахинский сафари-парк будут привезены зубры - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО - ВИДЕО

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Шамаха. 18 октября. REPORT.AZ/ Интервью Report с инструктором Шамахинского сафари-парка Эльшаном Бахтияровым.

- Предоставлен ли сафари-парк полностью в распоряжение населения? Вход в парк платный?

- В парке в связи с сезоном ведутся последние отделочные работы. В ближайшие дни сафари-парк полностью будет предоставлен в распоряжение местного населения и туристов. Естественно, на территории парка будут организованы туры и они будут проводиться на платной основе. В целом, в мире сафари-парк широко распространен как вид экотуризма. Первый подобный парк был создан в Африке. Слово "сафари" означает путешествие, прогулка.

- Сформирован ли рабочий коллектив сафари-парка? В чем основное требование к его сотрудникам?

- Персонал сафари-парка полностью сформирован. Для этого некоторое время назад руководством сафари-парка было объявлено о наборе сотрудников. Из обратившихся были отобраны и привлечены к работе те, кто соответствовал требованиям. При приеме на работу наибольшее предпочтение отдавалось местным жителям. Требования к работникам - это наличие знаний о природе, местных погодных условиях, рельефе территории. Кроме того, сотрудники парка должны быть общительными, во время организации туров они должны информировать туристов о животных, обеспечивать безопасность туристов и животных.

Инструктор расположенного в Шамахинском районе сафари-парка Эльшана Бахтиярова

- Какой вклад сможет внести сафари-парк в развитие туризма в Азербайджане?

- В целом, в Азербайджане сафари-парк создан с целью адаптации дикой популяции животных к природе Азербайджана. Мы также думаем, что, реализуя эту цель, будем оказывать поддержку развитию туризма на территории страны. Сегодня в мире есть такое выражение: сафари-туризм. У нас в стране имеются благоприятные условия для развития сафари-туризма, уже ставшего известного во всем в мире. Естественно, развитие этого вида туризма в Азербайджане привлечет в страну много туристов. Это может внести большой вклад в развитие туризма в Азербайджане.

- Каких животных планируется привезти в сафари-парк в ближайшее время?

- В мире забили тревогу из-за того, что многие виды животных вымерли. Сегодня в большинстве стран создаются заповедники, парки для адаптации в природе дикой популяции животных, которые находятся на грани вымирания. Эта тенденция наблюдается и в Азербайджане. Мы намерены поэтапно привезти в сафари-парк различных животных. В ближайшее время в парк будет привезен зубр, распространенный в лесах Центральной Европы и в европейской части России. Это животное разводится в 25 странах, в том числе в США и Канаде. Кроме того, их разведение более успешно проводится в заповедниках Российской Федерации - Приокско-Террасном и Окском. В Беловежской пуще, на Карпатах и Кавказе уже созданы новые стада диких зубров.

- Какие работы осуществляются для обеспечения безопасности животных?

- Безопасность – фактор, который составляет основу нашей деятельности. У нас имеется особый план деятельности для охраны животных от людей, погодных условий, нападений других животных, инфекционных заболеваний и стороннего влияния. Сегодня все усилия и умения мы направили и в эту сторону. Основная опасность здесь - стороннее влияние на животных и инфекционные заболевания. Поэтому для охраны животных по международным стандартам построен 52-километровый забор на железобетонных столбах. Кроме того, в парке создано большое количество естественных укрытий для защиты их от холода, ветра, осадков в связи с сезонами.

- Какие работы ведутся для создания экологического заповедника для диких животных?

- Согласно местным условиям здесь проведены важные работы для создания экологического заповедника. В пределах горнолесной территории протяженностью 620 гектаров территория в 480 гектаров была ограждена в соответствии с международными стандартами. Были обеспечены привоз от заводчиков в Латвии, Польше, Словакии, Чехии и Венгрии и размещение в парке в особо охраняемом месте 420 голов благородных оленей, ланей и генетически ценного животного под названием муфлон. В результате осуществленной селекции и ветеринарных мероприятий количество этих животных выросло почти в два раза. В настоящее время в парке имеется 790 животных, в том числе 260 голов благородных оленей, 250 голов муфлонов и 280 входящих в семейство оленевых ланей.