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Иностранные граждане смогут посещать освобожденные территории Азербайджана

Иностранные граждане смогут посещать освобожденные территории Азербайджана Иностранные граждане смогут посещать освобожденные территории Азербайджана
Туризм
21 июля 2025 г. 12:22
Иностранные граждане смогут посещать освобожденные территории Азербайджана

Граждане иностранных государств с 23 июля этого года смогут посещать освобожденные от оккупации города Азербайджана - Шуша, Лачын, Агдам, Физули, Ходжалы и Ханкенди - как на личных транспортных средствах, так и в составе туристических групп при условии получения соответствующего разрешения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на совместную информацию Министерства цифрового развития и транспорта и Государственного агентства по туризму.

Указанная возможность распространяется на иностранных граждан, прибывших в Азербайджан на срок до 90 дней, а также на лиц, имеющих разрешение на временное или постоянное проживание в Азербайджане.

Иностранные граждане, желающие отправиться в указанные районы на личных автомобилях, смогут получить разрешение через портал Yolumuz Qarabağa (www.yolumuzqarabaga.az).

На портале созданы соответствующие окна для ввода паспортных данных иностранных граждан, а также для удобства доступа обеспечена функциональность на английском и русском языках. Лица, управляющие личным транспортом, должны ознакомиться на портале Yolumuz Qarabağa с правилами поездки и просветительской информацией о минной безопасности, проинформировать об этом всех участников поездки, соблюдать меры безопасности. После прохождения соответствующих проверок следует не отклоняться от маршрута, быть внимательными на перекрестках и соблюдать установленные правила на всем протяжении маршрута.

Также через портал Yolumuz Qarabağa иностранные граждане могут получить информацию о гостиницах и других местах размещения, функционирующих в направлениях их поездок.

Кроме того, иностранцы могут путешествовать на освобожденные территории и в составе туристических групп. Групповые туры будут организованы туристическими компаниями, зарегистрированными в Туристическом реестре в качестве туроператоров.

Сообщаем, что иностранные граждане, забронировавшие отели, расположенные в указанных выше районах, получат разрешение на въезд на эти территории.

Оформленные разрешения будут действительны в течение 5 дней.

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Версия на азербайджанском языке Xarici vətəndaşlar Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə səfər edə biləcəklər

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