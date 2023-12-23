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Иностранцы смогут участвовать в турпоездках на освобожденные территории Азербайджана

Иностранцы смогут участвовать в турпоездках на освобожденные территории Азербайджана Граждане иностранных государств смогут участвовать в групповых туристических поездках на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
Туризм
23 декабря 2023 г. 12:56
Иностранцы смогут участвовать в турпоездках на освобожденные территории Азербайджана

Граждане иностранных государств смогут участвовать в групповых туристических поездках на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства цифрового развития и транспорта и Государственного агентства по туризму.

Для записи на турпоездку по направлению Баку-Шуша зарубежные гости могут обратиться в любую туристическую компанию.

Групповые поездки в Суговушан будут организовываться только туроператорами, список которых приведен в Государственном туристическом реестре.

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Версия на английском языке Tourist visits of foreign citizens to liberated territories allowed
Версия на азербайджанском языке Xarici vətəndaşların işğaldan azad edilmiş ərazilərə turist səfərlərinə icazə verilib

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