Иностранцы смогут участвовать в турпоездках на освобожденные территории Азербайджана

Граждане иностранных государств смогут участвовать в групповых туристических поездках на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства цифрового развития и транспорта и Государственного агентства по туризму.
Для записи на турпоездку по направлению Баку-Шуша зарубежные гости могут обратиться в любую туристическую компанию.
Групповые поездки в Суговушан будут организовываться только туроператорами, список которых приведен в Государственном туристическом