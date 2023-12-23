Иностранцы смогут участвовать в турпоездках на освобожденные территории Азербайджана

Граждане иностранных государств смогут участвовать в групповых туристических поездках на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Граждане иностранных государств смогут участвовать в групповых туристических поездках на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства цифрового развития и транспорта и Государственного агентства по туризму.

Для записи на турпоездку по направлению Баку-Шуша зарубежные гости могут обратиться в любую туристическую компанию.