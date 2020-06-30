Иностранцы сократили карточные транзакции в Азербайджане на 76%

Объем операций, совершенных иностранными гражданами в Азербайджане с использованием банковских карт, в мае текущего года составил 24,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), это на 76,6 млн манатов или на 75,92% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Спад связан с сокращением потока туристов в страну с марта этого года в связи с пандемией коронавируса. В целом же в январе-мае 2020 года сумма транзакций, выполненных иностранцами, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 219,7 млн манатов или на 46,19% и составила 256 млн манатов.