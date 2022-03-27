Индия возобновляет международное авиасообщение

Порядка 3,2 тыс. международных авиарейсов в неделю в Индию и из нее разрешено осуществлять индийским и иностранным авиакомпаниям после того, как в воскресенье Нью-Дели возобновил регулярное международное авиасообщение, прерванное два года назад из-за панд

Порядка 3,2 тыс. международных авиарейсов в неделю в Индию и из нее разрешено осуществлять индийским и иностранным авиакомпаниям после того, как в воскресенье Нью-Дели возобновил регулярное международное авиасообщение, прерванное два года назад из-за пандемии COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Press Trust of India со ссылкой на информацию, полученную в Главном управлении гражданской авиации Индии.

По этим данным, в общей сложности 1 466 международных рейсов в неделю одобрены для шести индийских авиаперевозчиков. По данным управления, они могут выполнять полеты по 43 направлениям в 27 стран. Кроме того, около 60 иностранных авиакомпаний из порядка 40 государств получили разрешение на 1 783 рейса в неделю в Индию и из нее на так называемый летний период полетов. Летнее расписание будет действовать с 27 марта по 29 октября.

Индия приостановила осуществление регулярных международных коммерческих пассажирских авиаперевозок с 23 марта 2020 года из-за резкого роста заболеваемости COVID-19.