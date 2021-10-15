О нас
Report Georgia
Аудио новости

Индия открывает въезд иностранным туристам

Индия открывает въезд иностранным туристам Индия начала выдавать туристические визы после 1,5 лет перерыва.
Туризм
15 октября 2021 г. 02:55
Индия открывает въезд иностранным туристам

Индия начала выдавать туристические визы после 1,5 лет перерыва.

Как передает Report, об этом отмечает "Интерфакс" со ссылкой на заявление правительство Индии.

"Все протоколы и нормы, связанные с предупреждением распространения COVID-19, которые ввело министерство здравоохранения, должны соблюдать и иностранные туристы, авиакомпании, которые привозят их в Индию, а также все сотрудники аэропортов", - указано в сообщении.

При этом все туристы, перевозчики, а также все другие заинтересованные стороны должны соблюдать протоколы и нормы в отношении коронавируса, о которых время от времени уведомляет министерство.

Также стало известно, что первые 500 тыс. иностранных туристов получат визы бесплатно. До начала пандемии, в 2019 году Индию посетили 10,6 млн человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Власти Индонезии открыли курорт Бали
Власти Индонезии открыли курорт Бали
14 октября 2021 г. 07:53
Туристические возможности Азербайджана представлены в Украине
ФотоТуристические возможности Азербайджана представлены в Украине
13 октября 2021 г. 14:38
Таиланд с 1 ноября собирается открыть границы для вакцинированных туристов
Таиланд с 1 ноября собирается открыть границы для вакцинированных туристов
11 октября 2021 г. 19:56
На выставке Expo 2020 Dubai стартовала Неделя азербайджанского туризма
ФотоНа выставке Expo 2020 Dubai стартовала Неделя азербайджанского туризма
11 октября 2021 г. 16:01
В Чили намерены отменить карантин для вакцинированных туристов
В Чили намерены отменить карантин для вакцинированных туристов
11 октября 2021 г. 14:54
Родриго Лабардини: Необходимо поощрять туристические связи между Азербайджаном и Мексикой
Родриго Лабардини: Необходимо поощрять туристические связи между Азербайджаном и Мексикой
9 октября 2021 г. 21:15
В Абу-Даби отменили карантин для граждан Азербайджана
В Абу-Даби отменили карантин для граждан Азербайджана
8 октября 2021 г. 17:02
MICE-туризм открывает возможности для привлечения инвестиций в освобожденные районы
MICE-туризм открывает возможности для привлечения инвестиций в освобожденные районы
7 октября 2021 г. 13:28
Как азербайджанским отелям получить сертификацию?
Как азербайджанским отелям получить сертификацию?
6 октября 2021 г. 16:51
Бали начинает принимать иностранных туристов
Бали начинает принимать иностранных туристов
5 октября 2021 г. 14:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi