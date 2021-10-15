Индия открывает въезд иностранным туристам

Индия начала выдавать туристические визы после 1,5 лет перерыва.

Индия начала выдавать туристические визы после 1,5 лет перерыва.

Как передает Report, об этом отмечает "Интерфакс" со ссылкой на заявление правительство Индии.

"Все протоколы и нормы, связанные с предупреждением распространения COVID-19, которые ввело министерство здравоохранения, должны соблюдать и иностранные туристы, авиакомпании, которые привозят их в Индию, а также все сотрудники аэропортов", - указано в сообщении.

При этом все туристы, перевозчики, а также все другие заинтересованные стороны должны соблюдать протоколы и нормы в отношении коронавируса, о которых время от времени уведомляет министерство.

Также стало известно, что первые 500 тыс. иностранных туристов получат визы бесплатно. До начала пандемии, в 2019 году Индию посетили 10,6 млн человек.