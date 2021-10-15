Индия открывает въезд иностранным туристам

Индия начала выдавать туристические визы после 1,5 лет перерыва.
Как передает Report, об этом отмечает "Интерфакс" со ссылкой на заявление правительство Индии.
"Все протоколы и нормы, связанные с предупреждением распространения COVID-19, которые ввело министерство здравоохранения, должны соблюдать и иностранные туристы, авиакомпании, которые привозят их в Индию, а также все сотрудники аэропортов", - указано в сообщении.
При этом все туристы, перевозчики, а также все другие заинтересованные стороны должны соблюдать протоколы и нормы в отношении коронавируса, о которых время от времени уведомляет министерство.
Также стало известно, что первые 500 тыс. иностранных туристов получат визы бесплатно. До начала пандемии, в 2019 году Индию посетили 10,6 млн человек.