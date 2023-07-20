Индийская авиакомпания с будущего месяца запустит прямые рейсы в Азербайджан

Индийская авиакомпания IndiGo Airlines с будущего месяца планирует запустить прямые рейсы из Индии в Азербайджан.

Индийская авиакомпания IndiGo Airlines с будущего месяца планирует запустить прямые рейсы из Индии в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, об этом было упомянуто на встрече председателя госагентства Фуада Нагиева с послом Индии в Азербайджане Шридхараном Мадхусудхананом.

Стороны обсудили перспективы развития отношений, взаимные ознакомительные акции, культурно-исторические факторы, привлекающие в страну индийских туристов, интенсификацию визитов туристов из Индии в Азербайджан, увеличение количества прямых рейсов.

В первой половине этого года в Азербайджан из Индии прибыло свыше 47 670 туристов, что более чем втрое больше показателя за аналогичный период прошлого года и в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

При визите в Азербайджан граждане Индии пользуются упрощенной системой "э-виза". Посетить Азербайджан они могут прямыми рейсами Дели-Баку-Дели, выполняемыми ЗАО "Азербайджанские авиалинии".