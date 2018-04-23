Индийцы выбирают Азербайджан для проведения свадеб - ИССЛЕДОВАНИЕ

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Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Число приезжающих в Азербайджан туристов растет, что подтверждают и официальные статданные. По данным Госкомстата, в первом квартале этого года число прибывших в страну туристов на 13% превысило аналогичный показатель за прошлый год.

Report исследовал причины и последствия усиления потока туристов в Азербайджан

В отелях не осталось свободных мест из-за арабов

Отдыхающие в Азербайджане иностранные туристы, помимо Баку, проявляют большой интерес и к регионам страны.

Глава компании Premium Travel Айдын Ахмедов рассказал Report, что иностранцы, особенно граждане арабских стран, проявляют предусмотрительность и всегда бронируют места заранее. Поэтому стало сложно найти свободные места в отелях как в регионах, так и столице:

"Иностранцев больше интересуют северо-западное направление (Габала) и северный регион. Большинство номеров отелей в регионах забронировали иностранцы, в частности, арабы. Аналогичная ситуация складывается и в Баку. В прошлом месяце пару раз мы не могли найти места в люксовых отелях столицы для иностранных гостей. Будет очень сложно найти номера в отелях в дни "Формулы 1", - сказал он.

Индийцы выбирают Баку для проведения свадеб

Азербайджан привлекает не только арабов. В последнее время в Ичеришехер часто можно встретить группы туристов из Индии. Ахмедов объясняет приток этих туристов следующим образом: "В последнее время граждане Индии предпочитают проводить свадьбы в Баку. Мы уже несколько раз организовывали для них свадьбы. Это новая сфера для нас. Однако у них есть определенные требования. Например, шеф-повар не может быть азербайджанцем, они привозят его с собой. Обычно индийцы приезжают группой из 80-100 человек. Их пребывание в отеле оплачивает виновник торжества. Это люди с достатком, а организация свадеб за рубежом вошла в обычай богачей Индии".

Уязвимые китайцы

Граждане Японии и Китая также предпочитают отдыхать в Азербайджане. Тем не менее, по словам А.Ахмедова, для жителей Дальнего Востока, в отличие от представителей других стран, проблемой становится местная кухня: "Особенно очень уязвимы к еде китайцы. Они многое не могут есть. С этой проблемой они сталкиваются чаще всего не в Баку, а в районах. С остальным проблем не возникает".

Жалобы на отели сократились, теперь жалуются сами отели

Раньше постоянно поступали жалобы на качество обслуживания в отелях Азербайджана. Как местные, так и иностранные туристы отмечали, что количество звезд не соответствует качеству услуг. В последнее время министерство культуры и туризма усилило контроль над отелями, и количество жалоб сократилось. Теперь отели жалуются на туристов, в частности, арабов. По словам А.Ахмедова, речь в основном идет о чистоте в номерах отеля:

"Отели жалуются, что, к примеру, туристы из Ирака портят стены и двери в номерах. Туристы из Объединенных Арабских Эмиратов и Катара иногда ведут себя неподобающим образом в отелях Габалы. Они не снимают грязную обувь в номере, загрязняя диван и прочие предметы обихода. Теперь гиды несут ответственность за это. Получение ими сертификатов должно решить эти проблемы".

"Другая проблема заключается в больших деньгах арабов. Они очень расточительны и тратят много денег на такие продукты как икра, мед и пр. В результате, они требуют от туркомпаний привозить им икру, думая, что это входит в их компетенцию", - заключил Ахмедов.