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Индекс паспортов: Гражданам Азербайджана доступны 72 безвизовых направления

Индекс паспортов: Гражданам Азербайджана доступны 72 безвизовых направления Азербайджан с 72 безвизовыми направлениями сохранил 70-е место в опубликованном в среду Индексе паспортов мира компании Henley Partners на I-ый квартал 2025 года.
Туризм
9 января 2025 г. 13:30
Индекс паспортов: Гражданам Азербайджана доступны 72 безвизовых направления

Азербайджан с 72 безвизовыми направлениями сохранил 70-е место в опубликованном Индексе паспортов мира компании Henley & Partners на I-ый квартал 2025 года.

Как передает Report, это следует из опубликованного обновленного рейтинга паспортов Henley & Partners.

Что касается других государств Южного Кавказа, то в этот раз Грузия заняла 44-е место разделив его с Молдовой (122 безвизовое направление). Армения также сохранила свою позицию на 74-м месте, имея 68 безвизовых направлений.

Паспорт Сингапура стал самым сильным в 2025 году. Обладатели паспортов Сингапура могут путешествовать без виз или получать визу по прибытии в 195 стран и территорий мира.

Согласно исследованию, второе место заняла Япония, гражданам этой страны без виз доступны 193 направления.

На третьем месте - Финляндия, Франция, Италия, Германия, Южная Корея и Испания (192 страны и территории). Четвертое место разделили Австрия, Дания, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Швеция, гражданам этих стран открыты путешествия без виз или с визами по прибытии в 191 страну. Замыкают топ-5 Бельгия, Новая Зеландия, Португалия, Швейцария и Великобритания (190 стран).

В первую десятку вошли паспорта Австралии, Греции (189 стран); Канады, Мальты, Польши (188 стран); Чехии, Венгрии (187 стран); Эстонии, США (186 стран); Латвии, Литвы, Словении, ОАЭ (185 стран).

Турция и Россия в рейтинге занимают 46-ое место.

Индекс базируется на эксклюзивных и официальных данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую и точную в мире базу данных туристической информации.

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