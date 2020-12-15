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Импорт туристических услуг в Азербайджане превысил экспорт

Импорт туристических услуг в Азербайджане превысил экспорт Общая стоимость услуг во внешнеэкономических связях Азербайджана в январе-сентябре этого года составила 6 млрд долларов США
Туризм
15 декабря 2020 г. 16:37
Импорт туристических услуг в Азербайджане превысил экспорт

Общая стоимость услуг во внешнеэкономических связях Азербайджана в январе-сентябре этого года составила 6 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, из них 4 млрд долларов - это услуги нерезидентов резидентам Азербайджана, а 2 млрд долларов США - услуги резидентов Азербайджана резидентам зарубежных стран.

В результате дефицит баланса услуг составил 2 млрд долларов США, увеличившись на 11,4% в годовом сравнении.

За отчетный период дефицит баланса услуг по нефтегазовому сектору (в основном строительные услуги, другие деловые услуги) составил 1,8 млрд долларов США (на 38,7% больше), а дефицит баланса услуг по ненефтяному сектору - 0,2 млрд долларов США (в 2,4 раза меньше).

По данным, 35% оборота взаимных услуг приходится на операции по транспортным услугам. В том числе 55,1% этих услуг общей стоимостью 2,1 млрд долларов США связаны с использованием нерезидентами транспортных услуг Азербайджана. Стоимость транспортных услуг, оказываемых резидентами Азербайджана нерезидентам, составила 1,2 млрд долларов США, а транспортных услуг, оказываемых нерезидентами резидентам Азербайджана - 0,9 млрд долларов США.

Оборот взаимных туристических услуг за 9 месяцев 2020 года сократился в 4,3 раза и составил 0,6 млрд долларов США. В отчетном периоде в результате превышения импорта туристических услуг (352,6 млн долларов) над экспортом (286,4 млн долларов) образовался дефицит в размере 66,2 млн долларов США. За последний год число граждан Азербайджана, выезжающих за рубеж, сократилось на 74,5%, а число иностранных гостей Азербайджана - на 71,6%.

В январе-сентябре стоимость туристических услуг, предоставленных зарубежными странами резидентам Азербайджана, составила 352,6 млн долларов США.

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