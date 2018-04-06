Ильхам Алиев: "Баку на карте мира стал очень узнаваемым городом"

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "Азербайджан становится площадкой для сотрудничества - не только регионального, но и глобального. И мы расценили выбор Баку и предложение нам о проведении встречи начальников генеральных штабов армий России и США как знак уважения и доверия к нам. Также мы это расцениваем как еще один элемент правильно выстроенной внешней политики Азербайджана".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью первому заместителю генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаилу Гусману.

"Азербайджан мировым сообществом воспринимается как очень надежный партнер, как дружественная страна. Страна, которая не только декларирует, но и конкретно делает важные шаги в деле международного регионального и глобального сотрудничества. Мы являемся страной, которая организовала уже большое количество крупных международных мероприятий. Это международные форумы, спортивные мероприятия - первые Европейские игры, IV Игры исламской солидарности. Всего разница между ними была два года. Это тоже демонстрация и наших возможностей, и также демонстрация отношений к нам со стороны мира. Потому что Организация исламского сотрудничества и Совет Европы объединяют более 100 стран, где-то больше половины мирового сообщества. Это, по существу, ведущие страны мира. И мы, естественно, добились этого, думаю, своим трудом, своей политикой и тем, что Баку на карте мира стал очень узнаваемым городом", - добавил президент.

Глава государства подчеркнул значительный рост развития туризма в стране:

"Должен также сказать, что к нам очень много едут в последнее время туристы. Рост туризма за последние три года очень значительный. Все это - результат той деятельности, которую мы осуществляем. Азербайджан - это стабильная страна, азербайджанский народ славится своим гостеприимством, в нашей стране созданы все условия для работы, отдыха, и, конечно же, думаю, что в будущем подобного рода мероприятий будет больше. Мы со своей стороны всегда стремимся к тому, чтобы страны, с которыми мы имеем тесное сотрудничество, между собой тоже имели бы хорошие рабочие отношения. Мы живем в этом регионе. Все, что происходит в регионе, хочешь - не хочешь имеет определенное воздействие, влияние на нас. Поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы минимизировать риски для себя через международное сотрудничество. Если мы можем какую-то небольшую лепту внести в дело снижения напряженности между ведущими странами мира, мы, конечно же, будем это делать и в будущем".