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"Ичеришехер": Пригодные к реставрации камни перед "Воротами Султана Мурада" использованы повторно

"Ичеришехер": Пригодные к реставрации камни перед "Воротами Султана Мурада" использованы повторно Пригодные к реставрации камни перед "Воротами Султана Мурада" были использованы повторно.
Туризм
25 ноября 2023 г. 19:52
Ичеришехер: Пригодные к реставрации камни перед Воротами Султана Мурада использованы повторно

Принимая во внимание беспокойство общественности относительно территории перед "Воротами Султана Мурада" Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" (УГИАЗ) распространило дополнительную информацию.

Как сообщили Report в заповеднике, территория лестницы строилась последовательно, начиная с 60-х годов ХХ века.

Было доведено до внимания, что за последние годы в результате воздействия климата дорожное покрытие и ступеньки подверглись физическому и биологическому износу, что причиняло дискомфорт жильцам и гостям города при пользовании лестницей.

"В ходе ремонтных работ, проведенных в первом квартале 2023 года, были сохранены и повторно использованы предварительно уложенные и восстанавливаемые камни, лестничная часть была покрыта аналогичным каменным материалом, подходящим для существующей местности, обновлены тротуары, предусмотрено освещение и территория была полностью благоустроена. Сообщаем, что территория лестницы не включена в список недвижимых памятников истории и культуры на территории Азербайджанской Республики, взятых под охрану государства", - отмечено в информации.

Напомним, что упомянутые реставрационные работы уже несколько дней являются предметом обсуждений в социальных сетях. Состояние лестницы на этой территории и реставрационные работы в целом подверглись критике со стороны людей.

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Версия на азербайджанском языке Фото"İçərişəhər": "Sultan Murad darvazası" qarşısındakı ərazidə bərpa oluna bilən daşlar yenidən istifadə edilib

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