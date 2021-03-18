IATA запустила программу международных паспортов путешественников

Пока приложение доступно только на рейсах Сингапур—Лондон

В лондонский аэропорт Хитроу прибыл первый пассажир с цифровым паспортом путешественника (Travel Pass).

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Обладатель Travel Pass прибыл рейсом авиакомпании Singapore Airlines из Сингапура. Цель программы — сделать путешествия в условиях пандемии коронавируса COVID-19 более доступными и безопасными.

«Сегодняшний успех — это большая победа во многих аспектах. Это дает путешественникам универсальный инструмент, помогающий им соблюдать новые правила поездок»,— цитирует IATA слова своего генерального директора Александра де Жуниака.

В IATA Travel Pass загружаются данные о вакцинации пользователя, его тестировании на коронавирус, наличии или отсутствии антител и другая информация. Также IATA Travel Pass позволяет путешественникам получить необходимую информацию о требованиях, которые нужно выполнить при осуществлении поездки в ту или иную страну, найти данные о центрах тестирования и вакцинации, а также получить сертификат о прохождении тестирования и или вакцинации. Пока приложение доступно только на рейсах Сингапур—Лондон.

О планах по запуску программы IATA стало известно в феврале 2021 года. К тому моменту желание участвовать в проекте выразили авиакомпании Air New Zealand, Copa Airlines, Etihad Airways, Emirates, Qatar Airways, Malaysia Airlines, RwandAir и Singapore Airlines. По мнению IATA, программа позволит простимулировать восстановление авиационного пассажиропотока.