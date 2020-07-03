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"Хыналыг" включен в предварительный список Комитета всемирного наследия

"Хыналыг" включен в предварительный список Комитета всемирного наследия "Хыналыг" включен в предварительный список Комитета всемирного наследия
Туризм
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3 июля 2020 г. 16:19
Хыналыг включен в предварительный список Комитета всемирного наследия

Государственный историко-архитектурный и этнографический заповедник “Хыналыг”, находящийся в подчинении Государственного агентства по туризму (ГАТ), включен в предварительный список Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом Report сообщили в ГАТ.

Центр управления заповедниками Государственного агентства по туризму представил в Комитет всемирного наследия соответствующие документы с целью включения заповедника в предварительный список кандидатов на включение в Список всемирного наследия.

В документе, представленном в организацию при посредничестве Национальной комиссии ЮНЕСКО по Азербайджану и постоянного представительства Азербайджанской Республики при ЮНЕСКО, отражены сведения, подтверждающие необходимость внесения заповедника в Список всемирного наследия на основе критериев, выдвинутых Комитетом всемирного наследия.

В соответствии с правилами комитета ЮНЕСКО, для внесения какого-либо объекта в Список всемирного наследия, он должен быть включен в предварительный список, по крайней мере, за год до отправки номинационного досье на рассмотрение Комитета всемирного наследия. 

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