 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ГТК: Прибывших в Азербайджан на личном транспорте иностранцев не выпустят из страны без автомобилей

    Временно ввезенное на территорию страны транспортное средство подлежит вывозу обратно по истечении установленного срока© Report.az

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Транспортное средство, временно ввезенное на территорию Азербайджана иностранными гражданами, подлежит вывозу обратно по истечении установленного срока. 

    Как сообщает Report, Государственный таможенный комитет (ГТК) направил предупреждение лицам, временно ввозящим транспортные средства в страну.

    ГТК заявляет, что лицо, осуществившее ввоз, не сможет покинуть страну без транспортного средства.

    По информации, для того, чтобы покинуть страну без транспортного средства, данное лицо должно обратиться в Автотранспортное таможенное управление города Баку или любой таможенный орган за пределами Баку с целью помещения транспортного средства под таможенные процедуры. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi