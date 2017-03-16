ГТК: Прибывших в Азербайджан на личном транспорте иностранцев не выпустят из страны без автомобилей

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Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Транспортное средство, временно ввезенное на территорию Азербайджана иностранными гражданами, подлежит вывозу обратно по истечении установленного срока.

Как сообщает Report, Государственный таможенный комитет (ГТК) направил предупреждение лицам, временно ввозящим транспортные средства в страну.

ГТК заявляет, что лицо, осуществившее ввоз, не сможет покинуть страну без транспортного средства.

По информации, для того, чтобы покинуть страну без транспортного средства, данное лицо должно обратиться в Автотранспортное таможенное управление города Баку или любой таможенный орган за пределами Баку с целью помещения транспортного средства под таможенные процедуры.