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Грузию в этом году посетили свыше 1,2 млн граждан Азербайджана

Грузию в этом году посетили свыше 1,2 млн граждан Азербайджана

В январе-октябре Грузию посетило 1 289 371 человек из Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национальной администрации Грузии по туризму.

Число граждан Азербайджана, посетивших Грузию, в годовом сравнении выросло на 83 569 человека или 6,9%.

Азербайджан на втором месте после России (1 324 226 человек) по количеству посетивших Грузию иностранцев. Замыкают первую тройку граждане Армении с показателем в 1 114 122 человека.

За отчетный период Грузия приняла в общей сложности 6 647 866 иностранных гостей, что на 6,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 

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