Грузия вошла в пятерку стран с наиболее быстрорастущим турпотоком

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Аналитики UNWTO в своем последнем докладе назвали десять стран с наибольшим приростом числа иностранных туристических прибытий.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает АТОР.

Первое место по итогам прошлого года (аналитики UNWTO дают данные за прошлый год в конце текущего) по динамике прироста туристических прибытий занял Египет. Согласно аналитическим данным, по сравнению с 2016 годом, в 2017 году Египет продемонстрировал прирост объемов въездного турпотока на 55,1%.

На втором месте Того (государство в Западной Африке) — 46,7% годового прироста. В эту страну на побережье Гвинейского залива приехали в 2018 году почти полмиллиона (496 тысяч) иностранных туристов.

Замыкает тройку Вьетнам — 29,1% годового прироста. Треть турпотока занимает КНР, пятую часть – Южная Корея, затем идут Япония, Тайвань и США

Замкнули пятерку Грузия (27,9% годового прироста) и Палестинская автономия (25,7%). Также в десятку вошли островное государство в Океании – Ниуэ (25,4%), Непал (24,8%) и Израиль (24,6%), Северные Марианские острова (24,3%). Десятое место Турция и Исландия (по 24,1%).

Ранее сообщалось о том, что за январь-сентябрь этого года число выезжающих из Азербайджана в Грузию составило 1 094 847 человек.