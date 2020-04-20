Грузия теряет туристов из-за коронавируса

В прошлом месяце Грузию посетили 43 437 человек из Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национальной администрации Грузии по туризму.

Число граждан Азербайджана, посетивших Грузию, в годовом сравнении сократилось на 73 613 человек или 62,9%.

Несмотря на резкое сокращение, по количеству посетивших Грузию иностранцев Азербайджан занимает первое место.

На втором месте граждане Турции с показателем в 41 121 человек (-45,4%), на третьем россияне - 32 981 человек (66,5%).

За отчетный период Грузия приняла, в целом, 233 479 иностранных визитеров, что на 62,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Граница между Азербайджаном и Грузией закрыта с 14 марта из-за вспышки коронавируса. С 18 марта Грузия закрыла границу для всех иностранцев.