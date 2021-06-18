Грузия ожидает роста числа туристов из Азербайджана

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава приветствовала решение Buta Airways увеличить частоту полетов по маршруту Баку-Тбилиси-Баку.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава приветствовала решение Buta Airways увеличить частоту полетов по маршруту Баку-Тбилиси-Баку.

Как сообщает грузинское бюро Report, она сообщила об ожидающемся росте числа туристов, прибывающих в страну из Азербайджана.

"Очень важно, чтобы туристам из соседних стран было легко въехать в Грузию. Традиционно мы будем принимать наших друзей и гостей из Азербайджана. Ждем туристов из Азербайджана и через сухопутную границу", - сказала Н.Турнава.

Министр отметила, что до 20 июля Buta Airways будет выполнять пять рейсов в неделю, а с 20 июля - два рейса в день.