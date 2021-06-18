О нас
Report Georgia
Аудио новости

Грузия ожидает роста числа туристов из Азербайджана

Грузия ожидает роста числа туристов из Азербайджана Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава приветствовала решение Buta Airways увеличить частоту полетов по маршруту Баку-Тбилиси-Баку.
Туризм
18 июня 2021 г. 14:03
Грузия ожидает роста числа туристов из Азербайджана
0 : 00
0 : 00

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава приветствовала решение Buta Airways увеличить частоту полетов по маршруту Баку-Тбилиси-Баку.

Как сообщает грузинское бюро Report, она сообщила об ожидающемся росте числа туристов, прибывающих в страну из Азербайджана.

"Очень важно, чтобы туристам из соседних стран было легко въехать в Грузию. Традиционно мы будем принимать наших друзей и гостей из Азербайджана. Ждем туристов из Азербайджана и через сухопутную границу", - сказала Н.Турнава.

Министр отметила, что до 20 июля Buta Airways будет выполнять пять рейсов в неделю, а с 20 июля - два рейса в день.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Georgia expects increase in number of tourists from Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Gürcüstana turist səfərlərində artım gözlənilir

Самое важное

СГБ задержала воевавшего в Сирии азербайджанца
СГБ задержала воевавшего в Сирии азербайджанца
18 июня 2021 г. 12:22
Азербайджан объявил в международный розыск трех армянских бизнесменов
Азербайджан объявил в международный розыск трех армянских бизнесменов
18 июня 2021 г. 11:05
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине жителя Агдама
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине жителя Агдама
17 июня 2021 г. 11:04
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган следят за игрой сборной Турции
ФотоИльхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган следят за игрой сборной Турции
16 июня 2021 г. 20:19
Эрдоган: Мы будем горды видеть Шушу культурной столицей тюркского мира
Эрдоган: Мы будем горды видеть Шушу культурной столицей тюркского мира
16 июня 2021 г. 16:36
Эрдоган прибыл в Милли Меджлис
Эрдоган прибыл в Милли Меджлис
16 июня 2021 г. 15:29
Президенты Азербайджана и Турции выступили с совместными заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
Президенты Азербайджана и Турции выступили с совместными заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
16 июня 2021 г. 01:32
Ильхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше
ФотоИльхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше
15 июня 2021 г. 15:33
Ильхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Физулинском районе
ФотоИльхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Физулинском районе
15 июня 2021 г. 13:25
Шуша сегодня - ФОТО
ФотоШуша сегодня - ФОТО
15 июня 2021 г. 12:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi