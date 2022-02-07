"Грузинские авиалинии" опровергли информацию о банкротстве

"Компания "Грузинские авиалинии” не обанкротилась".

"Компания "Грузинские авиалинии” не обанкротилась".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в заявлении компании.

Отмечается, что информация в различных СМИ о банкротстве авиакомпании не соответствует действительности.

"Грузинские авиалинии" находятся в процессе реабилитации. Это означает, что авиакомпания продолжает свою деятельность и выполняет регулярные рейсы. На нынешнем этапе осуществляются коммерческие рейсы в Тель-Авив, Амстердам и Вену. Информация о возобновлении полетов по другим направлениям будет размещена на официальном сайте компании и в социальных сетях”, - говорится в документе.

Авиакомпания призвала воздерживаться от распространения неуточненной информации.

Напомним, что в прошлом месяце появилась информация о банкротстве флагманской авиакомпании соседней страны из-за пандемии коронавируса. Позже глава брокерской компании "Georgia Business Brokerage“ Роман Бокерия сообщил о продаже авиакомпании ”Georgian Airways" за 150 миллионов долларов США.