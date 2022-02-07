О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Грузинские авиалинии" опровергли информацию о банкротстве

"Грузинские авиалинии" опровергли информацию о банкротстве "Компания "Грузинские авиалинии” не обанкротилась".
Туризм
7 февраля 2022 г. 18:39
Грузинские авиалинии опровергли информацию о банкротстве

"Компания "Грузинские авиалинии” не обанкротилась".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в заявлении компании.

Отмечается, что информация в различных СМИ о банкротстве авиакомпании не соответствует действительности.

"Грузинские авиалинии" находятся в процессе реабилитации. Это означает, что авиакомпания продолжает свою деятельность и выполняет регулярные рейсы. На нынешнем этапе осуществляются коммерческие рейсы в Тель-Авив, Амстердам и Вену. Информация о возобновлении полетов по другим направлениям будет размещена на официальном сайте компании и в социальных сетях”, - говорится в документе.

Авиакомпания призвала воздерживаться от распространения неуточненной информации.

Напомним, что в прошлом месяце появилась информация о банкротстве флагманской авиакомпании соседней страны из-за пандемии коронавируса. Позже глава брокерской компании "Georgia Business Brokerage“ Роман Бокерия сообщил о продаже авиакомпании ”Georgian Airways" за 150 миллионов долларов США.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке “Gürcüstan Hava Yolları” müflis olduğunu təkzib edib

Другие новости из категории

Австралия откроет границы для иностранных туристов
Австралия откроет границы для иностранных туристов
7 февраля 2022 г. 08:09
Министр: Азербайджан является перспективным туристическим рынком для Болгарии
Министр: Азербайджан является перспективным туристическим рынком для Болгарии
3 февраля 2022 г. 11:13
Количество посетивших Грузию значительно выросло 
Количество посетивших Грузию значительно выросло 
3 февраля 2022 г. 10:13
Доходы Турции от туризма выросли более чем в два раза
Доходы Турции от туризма выросли более чем в два раза
31 января 2022 г. 15:09
Агентство: Развитие аграрного туризма – одна из наших целей
Агентство: Развитие аграрного туризма – одна из наших целей
27 января 2022 г. 13:45
Названы особенности туристических маршрутов Азербайджан-Грузия
Названы особенности туристических маршрутов Азербайджан-Грузия
27 января 2022 г. 13:22
ААКР: Мы продолжим сотрудничество по развитию агротуризма
ААКР: Мы продолжим сотрудничество по развитию агротуризма
27 января 2022 г. 12:07
Национальная администрация туризма Грузии: Мы намерены активизировать сотрудничество с Азербайджаном
Национальная администрация туризма Грузии: Мы намерены активизировать сотрудничество с Азербайджаном
26 января 2022 г. 22:24
Представлены комбинированные туры по  Азербайджану и Грузии
ФотоПредставлены комбинированные туры по  Азербайджану и Грузии
26 января 2022 г. 18:06
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере туризма
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере туризма
26 января 2022 г. 14:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi