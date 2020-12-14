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Греция сократит карантин для туристов во время праздников

Греция сократит карантин для туристов во время праздников Это касается путешественников, которые прибудут в страну с 18 декабря по 7 января
Туризм
14 декабря 2020 г. 10:35
Греция сократит карантин для туристов во время праздников

Греция сократит с десяти до трех дней карантин для путешественников, которые прибудут в страну с 18 декабря по 7 января.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Катимерини".

Власти Греции объявили о смягчении ограничительных мер на время рождественских праздников. С 13 декабря по 7 января магазинам разрешили работать в формате выдачи онлайн-заказов. С 14 декабря в стране откроются парикмахерские и книжные магазины.

Церкви будут работать только на Рождество и Богоявление. Максимальное число посетителей не должно будет превышать девяти человек в церкви и 25 человек в соборе. Традиционного для Богоявления освящения воды проводиться не будет.

Комендантский час в стране с 13 декабря по 7 января будет действовать с 22:00 до 05:00.

С начала пандемии в Греции заразились коронавирусом более 121 тыс. человек, умерли более 3,3 тыс.

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Версия на английском языке Greece to reduce quarantine for Int’l travelers

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