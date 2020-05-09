Греция предлагает разрешить туры между странами по "безопасным коридорам"

Греция предложила создать "безопасный коридор", который позволит путешествовать между странами, успешно справившимися с пандемией коронавируса,

Как передает Reoprt со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает Greek City Times.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис уверен, что такая мера даст возможность довольно быстро оживить туризм после снятия пограничных ограничений и открыться курортам уже летом.

Мицотакис выдвинул это предложение во время видеоконференции с главами правительств семи стран, которые победили вирусную инфекцию или почти с ней справились. Это Австрия, Дания, Норвегия, Израиль, Сингапур, Чехия и Австралия.

"Безопасные коридоры" — это гигиенические стандарты и протоколы, которые позволят туристам безопасно путешествовать, не подвергая риску себя и жителей посещаемых стран. Они могут касаться правил авиаперелетов, размещения в отелях, посещения достопримечательностей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.