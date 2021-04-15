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Греция отменяет обязательный карантин для туристов более чем из 30 стран

Греция отменяет обязательный карантин для туристов более чем из 30 стран Со следующей недели граждане Европейского Союза, а также США, Великобритании, Сербии, Израиля и ОАЭ не будут обязаны самоизолироваться
Туризм
15 апреля 2021 г. 12:42
Греция отменяет обязательный карантин для туристов более чем из 30 стран

Греция отменяет карантинные правила для путешественников из 32 стран, но туристы должны быть вакцинированы или получить отрицательный результат теста на COVID-19. Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

Со следующей недели граждане Европейского Союза, а также США, Великобритании, Сербии, Израиля и ОАЭ не будут обязаны самоизолироваться. Ожидается, что новый режим вступит в силу 19 апреля.

“Это первые шаги перед тем, как страна откроется для туристов 14 мая, — сказал высокопоставленный чиновник министерства туризма. — Одновременно с отменой ограничения для иностранных гостей заработают девять аэропортов".

Согласно плану, хабы будут принимать путешественников на островах Кос, Миконос, Санторини, Родос, Корфу, Крит (в Ханье и Ираклионе), в Афинах и Салониках.

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Версия на азербайджанском языке Yunanıstan 30-dan çox ölkə turistlərİ üçün məcburi karantini ləğv edir

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