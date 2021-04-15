Греция отменяет обязательный карантин для туристов более чем из 30 стран

Со следующей недели граждане Европейского Союза, а также США, Великобритании, Сербии, Израиля и ОАЭ не будут обязаны самоизолироваться

Греция отменяет карантинные правила для путешественников из 32 стран, но туристы должны быть вакцинированы или получить отрицательный результат теста на COVID-19. Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

Со следующей недели граждане Европейского Союза, а также США, Великобритании, Сербии, Израиля и ОАЭ не будут обязаны самоизолироваться. Ожидается, что новый режим вступит в силу 19 апреля.

“Это первые шаги перед тем, как страна откроется для туристов 14 мая, — сказал высокопоставленный чиновник министерства туризма. — Одновременно с отменой ограничения для иностранных гостей заработают девять аэропортов".

Согласно плану, хабы будут принимать путешественников на островах Кос, Миконос, Санторини, Родос, Корфу, Крит (в Ханье и Ираклионе), в Афинах и Салониках.