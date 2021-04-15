Греция отменит семидневный карантин для туристов из некоторых стран

Они смогут приезжать при наличии отрицательного результата теста ПЦР или сертификата о вакцинации

Греция отменит обязательный семидневный карантин для туристов из ряда стран со следующей недели, они смогут приезжать при наличии отрицательного результата теста ПЦР или сертификата о вакцинации, при этом для них сохранятся ограничения на передвижение по Греции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это подтвердила в четверг на брифинге официальный представитель греческого правительства Аристотелия Пелони.

Ее спросили, подтверждает ли правительство сообщения СМИ о том, что со следующей недели туристы из ряда стран будут приезжать без карантина, если у них имеется отрицательный результат теста на коронавирус или сертификат о вакцинации. "Речь идет о некоторых странах, которых касается это небольшое экспериментальное открытие с помощью зеленого цифрового сертификата [о вакцинации], - сказала Пелони. - Оно распространяется на путешественников, которые могут иметь или зеленый сертификат, или [отрицательный] тест ПЦР, который будет сделан за 72 часа до приезда. Для них будут действовать те же самые ограничения [всеобщего карантина], которые [сейчас] действуют и для греческих граждан. Во многих из этих стран - европейских стран, а также тех, где прививки от коронавируса были сделаны значительной части населения, - имеются ограничения на выезд, поэтому речь не идет о большом числе прибывающих туристов".