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Греция огласила дату открытия границы для иностранных туристов

Греция огласила дату открытия границы для иностранных туристов Тесты будут предоставлены за счет правительства Греции, туристам за них не надо будет платить
Туризм
10 марта 2021 г. 15:37
Греция огласила дату открытия границы для иностранных туристов

Греция может открыть границы для иностранных туристов с 14 мая.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил министр туризма страны Харис Теохарис, выступая на пресс-конференции в музее Акрополя в рамках крупнейшей в мире туристической выставки ITB в Берлине.

2021 году мы готовы приветствовать всех туристов, если они либо прошли вакцинацию, либо болели и имеют антитела, либо могут показать отрицательный тест. На границе, как и в прошлом году, будут делаться выборочные тесты. Но разница в том, что в этом году мы будем использовать экспресс-тесты, что избавит гостей от необходимости ждать результата в течение суток", - сказал Теохарис.

Теохарис подчеркнул, что тесты будут предоставлены за счет правительства Греции, туристам за них не надо будет платить. По словам министра, уже в прошлом году Греция доказала, что может гарантировать каждому посетителю "уникальный опыт безопасного путешествия".

"Благодаря соблюдению рекомендаций органов здравоохранения, мы смогли принимать туристов и делать это безопасно. Мы создали протоколы для каждого вида отдыха и обучили им тысячи сотрудников. В итоге в прошлом году мы приняли более 6 млн туристов", - сказал он.

Власти Греции, по его словам, начнут постепенно снимать ограничения.

"Имея в виду эти протоколы приема туристов, мы готовы открыться к 14 мая. До этого мы будем постепенно снимать ограничения. Мы планируем протестировать наши протоколы в начале апреля на странах ЕС и стран с высоким уровнем вакцинации, таких как Израиль", - добавил министр.

Теохарис также рассказал, что работники туротрасли пройдут вакцинацию в приоритетном порядке после наиболее уязвимых к коронавирусу групп населения. Кроме того, в стране сохранится требование ношения масок, которое будет действовать и для местных жителей, и для туристов.

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