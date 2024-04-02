Граждане Турции могут посещать острова Греции без визы

Турецкие граждане теперь могут путешествовать на греческие острова без необходимости получения шенгенской визы.
Как передает Report со ссылкой на DW Türkçe, за срок в одну неделю они могут посещать острова, заплатив всего 60 евро. При въезде предусмотрен паспортный контроль и регистрация отпечатков пальцев.
Соглашение распространяется на следующие острова: Лемнос, Лесбос, Хиос, Самос, Лерос, Калимнос, Кос, Родос, Сими и Кастелоризон.
Напомним, соглашение о безвизовом въезде турецких граждан на греческие острова было достигнуто в ходе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Грецию, где он провел встречу с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.