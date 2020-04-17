​Граждане Азербайджана чаще всего посещают Иран, Грузию и Россию

В I квартале текущего года число выезжающих за рубеж граждан Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 23,3% и составило 932,5 тыс. человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По данным, 34,1% граждан страны посетили Иран, 30% - Грузию, 20,4% -Российскую Федерацию, 9,8% - Турцию, 5,7% - другие страны. 68,5% из них составляли мужчины, 31,5% - женщины.

За отчетный период количество граждан Азербайджана, направляющихся в Иран, сократилось на 32,8%, Турцию - на 23,8%, Грузию - на 16,7%, Российскую Федерацию - на 13,8%.

В январе-марте текущего года 82,9% граждан воспользовались для зарубежных поездок железнодорожным и автомобильным транспортом, 16,2% - воздушным, 0,9% - морским транспортом.