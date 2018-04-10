Граждане Азербайджана потратили 180 млн манатов за рубежом в первые 2 месяца года

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Объем операций, совершенных иностранными гражданами в Азербайджане с использованием банковских карт, увеличился в первые два месяца этого года.

Как сообщает Report, по данным министерства культуры и туризма, в январе иностранцы совершили в Азербайджане операции посредством банковских карт в общей сложности на 190 927 699 манатов, из них 99 798 809 манатов в январе, 91 128 890 манатов - в феврале.

В этом году иностранные граждане потратили на 31 565 965 манатов или 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2017 году объем операций с использованием банковских карт иностранцами в нашей стране составил 1 022 036 752 манатов.

Граждане Азербайджана за этот период совершили за рубежом операции на 179 521 339 манатов. Расходы иностранных граждан в Азербайджане на 11 406 360 манатов превысили объем средств, потраченных гражданами Азербайджана за рубежом.