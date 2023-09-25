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Гражданам переданы оборудование для гостевых домов в Хыналыге

Гражданам переданы оборудование для гостевых домов в Хыналыге В селе Хыналыг Губинского района 16 гражданам (частным предпринимателям), создавшим гостевые дома и предоставляющим услуги туристам, были переданы водонагреватели, плиты и газовые колонки.
Туризм
25 сентября 2023 г. 15:02
Гражданам переданы оборудование для гостевых домов в Хыналыге

В селе Хыналыг Губинского района 16 гражданам (частным предпринимателям), создавшим гостевые дома и предоставляющим услуги туристам, были переданы водонагреватели, плиты и газовые колонки.

Как сообщает Report, это состоялось в рамках проекта "Поддержка развития устойчивого туризма в регионах Азербайджана", совместно реализуемого Государственным агентством по туризму и Программой развития ООН.

Напомним, что 4 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Государственного историко-культурного и этнографического заповедника "Хыналыг и Кочевой путь".

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