Границы Шенгенской зоны могут остаться закрытыми до лета

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон не исключает, что в связи с пандемией коронавируса Европа может сохранить границы закрытыми до лета.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал во вторник в эфире телеканала BFM.

Отвечая на вопрос, будут ли границы Шенгенской зоны закрыты до лета, Бретон сказал: "Посмотрим. Но думаю, что это то, чего нужно ожидать".

Еврокомиссар отдельно остановился на вопросе передвижения внутри Шенгенской зоны. "Необходимо, чтобы все помнили, что мы находимся на континенте. Нужно уважать нашу географию и наши правила. Нельзя говорить о том, что все страны выйдут из режима самоизоляции в одно время", - подчеркнул он.

При этом Бретон не исключил, что после окончания пандемии могут быть "введены дополнительные ограничения, которые необходимо будет соблюдать в течение нескольких месяцев".

Напомним, что в середине марта президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что в целях борьбы с распространением нового коронавируса границы Шенгенской зоны будут закрыты на 30 дней. Он пояснил, что поездки между неевропейскими странами и Европейским союзом на этот срок приостанавливаются. 17 марта главы государств и правительств Евросоюза утвердили закрытие внешних границ сообщества на месяц.

13 апреля во время очередного телевизионного обращения к нации французский лидер сообщил, что границы Франции с неевропейскими государствами останутся закрытыми и после 11 мая - нового срока, до которого действует режим самоизоляции в стране.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тысяч умерли.