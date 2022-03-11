Готовится совместный туристический маршрут тюркоязычных государств

Турция, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан обсудят создание совместного туристического маршрута.

Турция, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан обсудят создание совместного туристического маршрута.

Об этом Report сообщил председатель Азербайджанской ассоциации поддержки оздоровительного и термального туризма Руслан Гулиев.

"В будущем к этому списку присоединятся и другие государства. Это очень интересный маршрут", - сказал Р.Гулиев.

На днях состоялся круглый стол на тему “Туризм как вид миграционной мобильности” с участием членов рабочей группы по вопросам туризма, функционирующей при Общественном совете при Государственной миграционной службе.

По его словам, на встрече было предложено провести туристический форум, который охватит соответствующие государственные структуры, НПО, частный сектор: "Мое предложение состояло в том, чтобы обеспечить скоординированные действия государственных органов, включая ГМС, в развитии туризма”.

Также были обсуждены вопросы внутренней миграции, связанные с приходом молодежи в сектор туризма, а также освобождение сельского туризма от налогов.