Число гостиниц и объектов гостиничного типа в Азербайджане увеличилось более чем на 6%

По состоянию на 1 января этого года в Азербайджане насчитывалось 859 объектов гостиничного типа, что на 6,2% больше по сравнению с 1 января прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

За год единовременная вместимость этих объектов увеличилась на 13,4% - до 67 376, а число номеров выросло на 10,7% - до 31 750.

За отчетный период число лиц, размещенных в гостиницах и объектах гостиничного типа, составило 2,38 млн человек, что на 22,4% больше в годовом сравнении.

В прошлом году количество работников гостиниц и объектов гостиничного типа увеличилось на 11,7% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 15 202 человек.