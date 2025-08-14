Число гостиниц и объектов гостиничного типа в Азербайджане увеличилось более чем на 6%

О нас

Туризм
14 августа 2025 г. 11:35
По состоянию на 1 января этого года в Азербайджане насчитывалось 859 объектов гостиничного типа, что на 6,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

За год единовременная вместимость этих объектов увеличилась на 13,4% - до 67 376, а число номеров выросло на 10,7% - до 31 750.

За отчетный период число лиц, размещенных в гостиницах и объектах гостиничного типа, составило 2,38 млн человек, что на 22,4% больше в годовом сравнении.

В прошлом году количество работников гостиниц и объектов гостиничного типа увеличилось на 11,7% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 15 202 человек.

Версия на английском языке Number of hotels, hotel-type facilities in Azerbaijan grows over 6%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda mehmanxana və otel tipli obyektlərin sayı 6 %-dən çox artıb

Последние новости

