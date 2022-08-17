Госагентство выясняет, какой урон нанесли лесные пожары туризму

Государственное агентство Азербайджана по туризму выясняет, какой урон нанесен туристической инфраструктуре в Габалинском, Шабранском, Губинском и Сиязанском районах в результате пожаров, начавшихся на горной, лестной и прилегающей с ней территориях в эти

Государственное агентство Азербайджана по туризму выясняет, какой урон нанесен туристической инфраструктуре в Габалинском, Шабранском, Губинском и Сиязанском районах в результате пожаров, начавшихся на горной, лестной и прилегающей с ней территориях в этих районах.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в структуре.

"Мы отслеживаем процессы в связи с пожарами в районах, направили запросы в надлежащие структуры и собираем информацию. Затем будет определен масштаб урона, нанесенного туристической инфраструктуре", - отметили в агентстве.

Представитель расположенного в Шабрани отеля в интервью AzTV сообщил, что пожар приближается к отелю. При возникновении опасности, возможно проведение эвакуационных работ.

Пожар начался минувшим днем на горной территории в Губинском и Шабранском районах. Огонь постепенно перекинулся на лесную местность в Габалинском и Сиязанском районах.